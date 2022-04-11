حالة الطقس غدا الثلاثاء 12-4-2022 في مصر.. الحرارة تنخفض والغيوم تظهر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، موضحة أنه سيكون معتدل الحرارة على مدن القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، ويكون لطيفا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، في حين يسود طقس مائل للبرودة على جميع أنحاء الجمهورية، خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ويكون لطيفا على جنوب سيناء ومعتدل على مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

أشارت الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، إلى أن الطقس سيكون غائم جزئيا على السواحل الشمالية والشرقية والغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط سيناء والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، في حين سيكون مشمسا على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

خلال بيانها عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 25-14

الإسكندرية 19-13

وادي النطرون 24-15

طنطا 24-14

شبين الكوم 25-15

دمنهور 25-15

بلطيم 22-12

مطروح 18-14

السلوم 18- 13

سيوة 23 13

بورسعيد 20 14

دمياط 23 14

الزقازيق 24-15

المنصورة 23 15

الإسماعيلية 24-15

السويس 25-15

العريش 21 14

رفح 20 14

رأس سدر 22 15

نخل 21 12

نويبع 23 16

طابا 24-16

كاترين 23 14

الطور 25 19

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 31 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 25 14

بني سويف 25 14

المنيا 25 14

أسيوط 26 15

سوهاج 28 19

قنا 33 21

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

إدفو 35 22

أبو سمبل 37 21

الوادي الجديد 36 20

شلاتين 31 18

أبو رماد 32 17

حلايب 29 19

راس حدربة 28 18