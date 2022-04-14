حالة الطقس غدًا الجمعة 15-4-2022 في مصر.. مائل للحرارة على القاهرة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس غائم جزئيا غدًا الجمعة الموافق 14 رمضان، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وربما تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيكون دافئا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، في حين سيكون حارًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد، أنه مع بداية ساعات الليل سيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري، في حين سيكون مائلا للبرودة على شمال الصعيد ووجنوب سيناء، ومعتدل على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الجمعة 15-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في مصر، على النحو التالي:

القاهرة27-15

الإسكندرية 23-14

وادي النطرون 26-14

طنطا 25-15

شبين الكوم 25-14

دمنهور 24-15

بلطيم 22-14

مطروح 21-13

السلوم 20-13

سيوة 26-14

بورسعيد 22-14

دمياط 25-15

الزقازيق 26-14

المنصورة 26-14

الإسماعيلية 26-15

السويس 26-15

العريش 20-14

رفح 19-12

رأس سدر 27-15

نخل 24-12

نويبع 29-16

طابا 27-16

كاترين 24-11

الطور 24-18

شرم الشيخ 30-20

الغردقة 27-19

مرسى علم 29-18

الفيوم 30-15

بني سويف 30-15

المنيا 32-13

أسيوط 31-14

سوهاج 33-18

قنا 34-19

الأقصر 35-19

أسوان 36-18

إدفو 35-22

أبو سمبل 35-17

الوادي الجديد 35-18

شلاتين 28-18

أبو رماد 29-17

حلايب 29-17

رأس حدربة 30-17