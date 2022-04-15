«قومي المرأة» بكفر الشيخ يدرب 1800 سيدة على ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ من تنفيذ 72 دورة تدريبة، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، من خلال فعاليات برنامج ريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، مستهدفة تدريب 1800 سيدة بقرى مركز مطوبس «حياة كريمة».

ياتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ: تضمن البرنامج التدريبي تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، كالابتكار وتقييم الفرص، وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري، وقواعد المحاسبة، وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد.

التدريبات تهدف لتمكين المرأة اقتصاديا بجانب التوعية

كما هدفت التدريبات إلى التعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك في إطار تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المشروعات.

ويعمل المجلس القومي للمرأة في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما المحور الأول، ويتمثل في التمكين الاقتصادى للمرأة، والمحور الثاني ويتمثل في الجانب الثقافي والتوعوي والتعليم.

كما ينظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ الكثير من الدورات التدريبية لتدريب السيدات على الكثير من الحرف، منها صناعة المشغولات اليدوية والكليم والسجاد اليدوي، في إطار تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا.