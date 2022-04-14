محمد عادل: مسلسل العائدون يركز على الجوانب الإنسانية للضباط والمجرمين

قال الفنان محمد عادل، إنه يؤدي شخصية علاء في مسلسل العائدون، مؤكدًا أن العمل مع المخرج أحمد نادر جلال يضيف إليه كثيرًا، مشيرًا إلى أن المسلسل به تشبيكات كثيرة وليس مسلسل مخابراتي بحت، ويجري التركيز على القصص الإنسانية للضباط وكذلك المجرمين.

تغير الأعمال الوطنية والمخابراتية

أضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى اليوم، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الأعمال الوطنية والمخابراتية ظلت فترات لا يتم الإشارة فيها إلى الإنسانيات منذ مسلسل رأفت الهجان، ولكن حاليًا تعود مرة أخرى.

دوره في المسلسل

وأوضح الفنان محمد عادل، أن «علاء» في المسلسل حاول مساعدة بلده من خلال تعاون ضباط المخابرات معه بشكل إنساني، لافتًا إلى أنه قدم العند الخاص بالشباب لإثبات الذات.

كواليس مشهد مع أمير كرارة

وأكد الفنان محمد عادل، أن لديه مشهد مع الفنان أمير كرارة يتحدث فيه عن انطباعه عن البلد، ولكن الضابط صحح له هذا المفهوم، مؤكدًا أن هذا النوع من المشاهد الدرامية يحتاجه المصريين في هذا الوقت.

ضرورة الإيمان بالشباب ودعمهم

وأشار إلى أن أكثر شيء أسعده هو أن المصريين قادرين على تقديم أفضل ما عندهم، لكنهم يحتاجون من يؤمن بهم ويمد لهم العون من أجل إفادة الدولة المصرية.