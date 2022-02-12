شافكي المنيري تتعرض لكسر في ذراعها نتيجة حادث.. وتشكر محبيها

أعلنت شافكي المنيري إصابتها بكسر في ذراعها؛ مما أدى إلى غيابها عن تقديم حلقتها في برنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية.

وكتبت «شافكي» على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «للأسف اتعرضت لحادثة سخيفة جدا بالليل ووقعت على ذراعي الشمال اتكسر ولازم أرفعه أسبوعين».

وتابعت في منشورها: «ألم فظيع من إمبارح رغم إني رحت المستشفى إشاعة ومسكن ورفع الذراع ده حاجة متعبة.. محتاجة ترشيحات لدكتور عظام متخصص ومواعيده سهلة إذا أمكن شكرا لكم وأسفة على إزعاجكم دعواتكم الألم شديد جدا الحمد لله الحمد لله على شبيء».

شافكي تشكر من سأل عنها في أزمتها الصحية

وبعدها شكرت شافكي كل من قام بالسؤال عنها حيث كتبت: «أشكركم جميعا على المحبة والسؤال والاهتمام والرقي لكل الأصدقاء هنا جميعا.. بجد لم يتأخر أحد وأصبح عندي كل أرقام أساتذة العظام في مصر.. واللي يتكلم واللي يحجز بجد ناس جميلة.. الحمد لله بعد 3 أيام بدأت آخذ نفسي شوية وقررت أشكركم لهذا الاهتمام ومعذرة في عدم الرد على التليفون أحيانا لأن الأدوية كتيرة وبنام.. ربنا كبير وتعدي يارب بسلام.. دعواتكم».

شافكي المنيري وبرنامج التاسعة

وكانت شافكي المنيري قدمت قبل الإصابة حلقة يوم مباراة مصر والكاميرون والتي صعد بها المنتخب الوطني لنهائي إفريقيا، وشهدت الحلقة استضافة الفنانة ميمي جمال التي قامت بالتعليق على المباراة مع شافكي المنيري، واستقبلت مداخلات هي وميمي عن المباراة سواء من الفنانين كهاني رمزي وصلاح عبد الله، بجانب عدد من الرياضيين كالمعلق الرياضي علي محمد علي والحكم الدولي السابق سمير عثمان والكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى السابق والكابتن محمد عبد الجليل وغيرهم من الرياضيين.

يذكر أن شافكي المنيري تقدم برنامج «التاسعة» يوم الخميس من كل أسبوع على شاشة القناة الأولى بينما يقدمه من السبت إلى الأربعاء الإعلامي يوسف الحسيني وعن يوم الجمعة فتقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم.