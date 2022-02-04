علا رامي: قعدت في البيت سنتين بسبب دوري في مسلسل «رأفت الهجان»

قالت الفنانة علا رامي، إنها مرت بظروف مادية صعبة مثل أي شخص في العالم، وبالرغم من ذلك لم تلجأ للتواصل مع مخرج أو منتج لضمها لأي عمل فني تحصل منه على مقابل مادي، «معملتش كده، وده رزق من عند ربنا، هييجي هييجي سواء اتكلمت أو لأ».

«رأفت الهجان» كان فاتحة خير

وكشفت علا رامي، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة، عن أن مسلسل «رأفت الهجان» كان بمثابة «فاتحة خير» عليها، إلا أنه جعل المنتجين والمخرجين يبتعدون عنها خوفا من رفضها للأدوار المعروضة لها.

وتابعت: «المسلسل كان فاتحة خير عليا، وفي نفس الوقت قعدني في البيت سنتين، وبدأت أسأل المنتجين والمخرجين هل كنت وحشة في المسلسل أو منفعش؟ فقالي احنا كنا هنعرض عليكي بس اكتشفنا إن الدور 14 حلقة من 15 فقولنا مش هتوافقي، والسبب ده اكتشفته بعد ما قعدت في البيت».

وأشارت علا رامي إلى أنها ظهرت في المسلسل بآخر حلقتين، وبالرغم من ذلك كان دورها بارزا: «مشاركتي في مسلسل رأفت الهجان كانت في الجزء الأول، وكان 15 حلقة، وظهرت في آخر حلقتين فقط، والدور اللي أنا عملته حط اسمي على صورتي، والناس في الشارع ما بين يقولوا علا رامي وما بين يقولوا ماجي».

المنتجون والمخرجون اعتبروني سوبر ستار بعد «رأفت الهجان»

ولفتت إلى أن البعض اعتقد بعد نجاح دورها في مسلسل «رأفت الهجان» أنها «سوبر ستار»، متابعة: «علشان قوة العمل وعليه سبوت فالناس افتكرتني سوبر سوبر ستار، بس أنا في الحقيقة كنت بقول لسه يا هادي».

وأكدت أن المسلسل لم يضرها ولكن المنتجين والمخرجين وضعوها في مكانة عالية بينما هي تبدأ في تخطي أولى خطواتها في سلم النجاح، «قالوا لازم نجيبها كبيرة وحاجة أكبر وأحلى».