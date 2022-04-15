مصدر بـ «كفر الشيخ»: لا زيادة في الأجرة بعد إعلان أسعار البنزين الجديدة

نفى مصدر مسؤول بديوان عام كفر الشيخ، زيادة تعريفة الركوب أو الأجرة بالمواقف، وذلك عقب إعلان أسعار البنزين الجديدة، موضحًا أنه الأسعار الجديدة لم تشمل زيادة سعر السولار.

موقف تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة

قال المصدر المسؤول في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سيجتمع بمدير عام المواقف ورئيسي مباحث المرور والتموين، لبحث الموقف عقب زيادة أسعار البنزين الجديدة، مشيرا إلى أنَّه من المتوقع أن يأخذ قرارا بعدم زيادة تعريفة الركوب وخاصة لثبات سعر السولار عند 6 جنيهات و75 قرشًا، وفقا لما أعلنته لجنة تسعيرة المواد البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية اليوم عن تحريك أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة.

حملات تفتيشية بعد أسعار البنزين الجديدة

ووفقا للمصدر فأنه سيجرى تنفيذ حملات تفتيشية على كافة مواقف الأجرة بالتنسيق مع مباحث التموين والمرور بالتعاون مع إدارة المواقف، وذلك عقب إعلان أسعار البنزين الجديدة، وذلك ضمانًا لعدم استغلال السائقين للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيجرى بحث تعريفة الركوب في التاكسي بالعاصمة حيث تعمل سيارات التاكسي بالبنزين.

أوضح المصدر أنَّه سيجرى اتخاذ إجراءات قانونية وتوقيع عقوبات سيحددها محافظ الإقليم، وذلك على السائقين المخالفين أو المستغلين للمواطنين أو الذين سيخالفون الأجرة أو تعريفة الركوب، بالتنسيق مع مباحث المرور والتموين.

البترول تعلن أسعار البنزين الجديدة

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تطبيق أسعار البنزين الجديدة، بدء من اليوم الجمعة في تمام التاسعة صباحًا، حيث قررت تحريك سعر البنزين ليصبح بنزين 80 بـ7 و50 قرشا، وبنزين 92 بـ 8 و75 قرشا، وبنزين 95 بـ 9 و75 قرشا.