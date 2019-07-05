اعتمدت الإدارة العامة لمواقف كفر الشيخ، تعريفة الركوب بمركز ومدينة دسوق، وكلف اللواء خالد حسن مساعد رئيس مركز ومدينة دسوق، مدير إدار المواقف بتوزيعها على جميع السيارت وتعليقها في أماكن ظاهرة بالموقف.

وزادت تعريفة الركوب بنسبة من 15 إلى 20% على الخطوط الخارجية والداخلية، وسجلت الأجرة من دسوق للقاهرة 30 جنيها بدلا من 27، ودسوق إسكندرية 16.5 جنيه بدلا من 14.

وسجلت الأجرة من دسوق لكفر الشيخ 7 جنيهات و75 بدلا من 6 جنيهات ونصف، ودسوق طنطا 13 جنيه بدلا من 11 جنيها، ودسوق دمنهور 5.5 جنيه بدلاً من 4.75 قرش، ودسوق قلين 6 جنيهات بدلا من 5.25 قرش، ودسوق شبراخيت 4 جنيهات بدلا من 3.30 جنيه، ودسوق الرحمانية 75 قرشا بدلا من 1.50 بدلا من 1.25، دسوق المحمودية 4.5 جنيه.

وعقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، اجتماعا عاجلا لتحديد تعريفة المواصلات الجديدة عقب قرار رفع أسعار المحروقات وتشكيل لجنة برئاسته، وتضم في عضويتها السكرتير العام ومدير أمن المحافظة وإدارة المرور ومدير إدارة المواقف ومسؤولي التموين.

وأكد أنه سيراعي في التعريفة الجديدة أن تتناسب بدقة مع الزيادات دون مغالاة لعدم إضافة أعباء كبيرة على المواطن، وتشديد الرقابة على المواقف وتكثيف المرور، مضيفا أنه سيجرى توقيع جزاءات على السيارات التي تزيد أجرة الركوب عن التعريفة التي سيجرى إقرارها.