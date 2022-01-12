بدء تطبيق أسعار البنزين الجديدة في المملكة بعد إعلان «أرامكو» السعودية

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، مراجعة أسعار البنزين لشهر يناير عام 2022، وذلك وفقاً للأسعار العالمية والتي بدأ العمل بها وتطبيقها أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة في تصريحات صحفية سابقة، إنّ أسعار البنزين في «أرامكو» السعودية يتم إعلانها شهرياً حتى لا يتأثر المستهلكون بالتذبذب في أسعار النفط الخاصة بالتصدير، ويتم العمل بها في المملكة العربية السعودية بداية من 11 يناير الجاري.

تحديث أسعار البنزين بشكل دوري

يذكر أنّ أسعار البنزين يتم تحديثها بشكل دوري كل شهر من قبل شركة «أرامكو»، التي تعد المسؤول الوحيد عن تحديث أسعار الوقود، وبالتالي يجب على جميع المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية الالتزام بتطبيق أسعار البنزين الجديدة بكافة الأسواق المحلية للمملكة، وتنصح شركة أرامكو دائماً المواطنين السعوديين باستخدام الوقود المناسب للسيارات الخاصة بهم، على أن بنزين 91 مناسب مع معظم السيارات الحديثة الموجودة في المملكة.

وكانت شركة أرامكو أطلقت تحذيرات من استخدام بنزين بأوكتان أقل من الموصى به من قبل وكيل السيارة نظراً لما قد يترتب على هذا الأمر من مخاطر وأضرار للسيارة على المدى الطويل.

ارتفاع ربح شركة أرامكو السعودية

وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنّ صافي ربح الربع الثالث بعد الزكاة والضريبة بلغ 114.09 مليار ريال «نحو 30.4 مليار دولار»، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 158%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وارتفعت إيرادات الشركة السعودية، بنسبة 79.5% لتصل إلى 359.09 مليار ريال، مقابل 200.06 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.

وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق، إن شركة «إي آي جي» التي تستثمر في الطاقة ومقرها الولايات المتحدة، أُدرجت في القائمة المختصرة كمشترٍ محتمل لأنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية.