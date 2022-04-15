وزيرة الهجرة تثمن جهود المصري رضا سيد لإنقاذ المتضررين من الأزمة الأوكرانية الروسية

في إطار مبادرة «خلينا سند لبعض» التي تتبناها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، بالشاب المصري «رضا سيد» الذي يتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جهود الإنقاذ والإعاشة للمصريين والعرب الذين وصلوا إلى بولندا قادمين من أوكرانيا على إثر الأزمة الدائرة مع روسيا.

مكرم تعرب عن سعادتها

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفي أجرته بالشاب المصري، عن فخرها واعتزازها بشجاعته وإقدامه، والذي يؤكد على أن هذه هي صفات المصريين الحقيقية، إذ أنهم دائما في الغربة يتحلون بالمروءة والنبل وقالت: «هذا ما تفرضه علينا الإنسانية في كل مكان».

وأضافت وزيرة الهجرة أن «رضا سيد» هو نموذج مشرف آخر من المصريين الذي شاركوا بحماس وشجاعة في إنقاذ المتضررين من الأزمة الأوكرانية دون تمييز، وتعاونه مع الهلال الأحمر المصري يؤكد ذلك.

رضا يتقدم بالشكر لوزيرة الهجرة

من جانبه، تقدم الشاب المصري «رضا سيد» بخالص الشكر والامتنان لوزيرة الهجرة على تواصلها معه، مؤكدًا على أنه أقدم على ذلك من منطلق مصريته ووطنيته وشعوره بالمسؤولية، فهذا هو المعدن الحقيقي للمصريين.

وقال سيد إنه كان يقيم في إيطاليا نحو 4 أعوام ونصف، ومنذ أن بدأت الأزمة الأوكرانية - الروسية انتقل إلى بولندا ليقدم يد العون والمساعدة للمصريين والعرب الذي غادروا أوكرانيا، حيث كان يستقبلهم على الحدود واستضافتهم وتقديم الطعام والخدمات المختلفة لهم، إلى أن أصبح يتعاون مع الهلال الأحمر المصري بشكل متواصل حتى الآن.