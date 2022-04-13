الرئيس السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. أبرزها «مكافحة الهجرة غير الشرعية»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 4 قوانين جديدة انتهى مجلس النواب من مناقشتها، وشملت القوانين:

- تعديل أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.

- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

- قانون مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

- تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن.

ونُشرت القوانين في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.