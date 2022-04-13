الرئيس السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. أبرزها «مكافحة الهجرة غير الشرعية»
كتب:
الوطن
12:54 م | الأربعاء 13 أبريل 2022
الرئيس السيسي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 4 قوانين جديدة انتهى مجلس النواب من مناقشتها، وشملت القوانين:
- تعديل أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.
- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
- قانون مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
- تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن.
ونُشرت القوانين في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.