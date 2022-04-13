«الهجرة»: اختبارات الدفعة الثانية للطلاب العائدين من أوكرانيا مايو المقبل

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن هناك عدد من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا تخلفوا عن حضور اختبارات تحديد المستوى التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي؛ لاستكمال دراستهم داخل الجامعات الأهلية والخاصة المصرية.

وأشارت وزيرة الهجرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى أنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي لتحديد موعد آخر لاختبارات تحديد المستوى للدفعة الثانية من الطلاب العائدين من أوكرانيا، المتخلفين عن حضور الاختبارات خلال الدفعة الأولى، وذلك عقب 15 مايو المقبل.

الاطلاع على نتيجة الاختبارات من خلال الصفحة الرسمية للوزارة

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه عقب تحديد الموعد النهائي لاختبارات تحديد المستوى للدفعة الثانية من الطلاب العائدين من أوكرانيا، يتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى، كما حدث خلال اختبارات الدفعة الأولى للطلاب.

وأضافت مكرم، أنه يمكن للطلاب الذين سجلوا بياناتهم، وأدوا اختبارات تحديد المستوى خلال الدفعة الأولى، زيارة الصفحة الرسمية، لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ للاطلاع على نتائج اختبارات تحديد المستوى.

تنسيق جديد للراسبين

ونوهت بضرورة قيام الطلاب العائدين من أوكرانيا، الذين رسبوا في اختبارات تحديد المستوى خلال الدفعة الأولى، بالتوجه مباشرة للجامعات الخاصة والأهلية، وذلك لتنسيقهم من جديد في تخصصات غير مناظرة وفقا لمجموعهم في شهادة الثانوية العامة أو المعادلة، التي حصلوا عليها داخل الدول المضيفة.

وأكدت مكرم، حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لكل ما يخص الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، وذلك لتنسيق أوضاعهم في مصر؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.