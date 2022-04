صور.. السفينة العملاقة EVER ARM تعبر قناة السويس

عبرت سفينة الحاويات العملاقة EVER ARM المجري الملاحي لقناة السويس في أول رحلاتها البحرية، قادمة من ماليزيا متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان صحفي، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت، أمس الخميس، عبور سفينة الحاويات العملاقة EVER ARM، مع اتخاذ إجراءات احترازية طوال رحلتها.

قاطرتين بمصاحبة السفينة

وأضاف الفريق أسامة ربيع أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة ومجموعة من كبار المرشدين بالهيئة لإرشادها خلال رحلتها عبر القناة.

وتتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي EVER GREEN، وتعد هي الشقيقة الأحدث لسفن EVER ACE وEVER ACT وEVER AIM وEVER ALP، والتي عبرت جميعها القناة عدة مرات من قبل، لتصبح السفينة EVER ARM هي الخامسة ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة عملاقة جاري بناؤها.

ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها الصافية 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24 ألف حاوية.

ربيع: عبور السفن دليل على أهمية القناة

وقال الفريق أسامة ربيع إن عبور سفن الحاويات الأكبر عالميًا للقناة عبر المجرى الملاحي الجديد يعطي دلالة واضحة على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة، الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة.

وتابع أن المشروع عمل على رفع عامل الأمان الملاحي وتعزيز المكانة التنافسية للقناة لتظل الوجهة الأولى والممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانا لنقل حركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية، بمواكبة تطورات صناعة السفن عالميا من خلال استمرار مشروعات التطوير في المجرى الملاحي وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة.