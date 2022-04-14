«إيفر أرم» أحدث سفينة حاويات تعبر مجرى قناة السويس اليوم

دخلت «إيفر أرم»، أحدث سفينة الحاويات، مجرى قناة السويس من قافلة الجنوب فجر اليوم وتستغرق حوالي 10 ساعات لعبور القناة، وقال مصدر مسؤول ملاحي ببورسعيد لـ«الوطن»، إن السفينة «إيفر أرم» جاءت من ميناء تانجونج بيليباس الماليزي، وترافقها فى عبور القناة القاطرة مساعد 1، وتصل عصر اليوم إلى بورسعيد متجهة إلى البحر المتوسط عبر مجرى التفريعة الشرقية لقناة السويس.

ويبلغ طول السفينة 399.98 متر وعرضها 62 مترًا بحمولة استيعابية 235579 حاوية مكافئة.

بناء «إيفر أرم» في ترسانة كوريا الجنوبية العام الحالي

وتعتبر «إيفر أرم»، أحدث السفن التي تم بناؤها في ترسانة كوريا الجنوبية خلال العام الحالي، وترفع علم تايوان وتتبع الخط الملاحي إيفر جرين.

يذكر أن السفينة إيفر جيفن التابعة للخط الملاحي إيفر جرين، جنحت العام الماضي في رحلتها القادمة من الصين إلى روتردام في هولندا، وتسببت فى إغلاق القناة مدة 6 أيام في الإسماعيلية، وتمكن رجال هيئة قناة السويس من تعويمها ودخلت مجرى القناة مرة أخرى خالية من الحمولة التى فرغتها في ميناء روتردام بهولندا، لتتجه إلى الصين لإجراء الصيانة وبعد عدة أشهر دخلت مجرى القناة من الجنوب بكامل حمولتها ومرت بسلام إلى هولندا.

قصة جنوح السفينة «إيفر فورورد»

ولكنها ليست السفينة الوحيدة التى تتبع الخط الملاحي إيفر جرين وجنحت، فقد عادت إحدى سفن الخط الملاحي إيفر جرين من جديد لتجنح السفينة «إيفر فورورد» في خليج تشيسابيك، الذي يقع بين ولايتي ميريلاند وفيرجينيا الأمريكتين.