أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية من بنك قناة السويس بعد قرار المركزي

بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%، أعلن بنك قناة السويس عن تفاصيل شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت.

مدة شهادة الادخار

وأشار البنك، في بيان رسمي تم نشره على الموقع الخاص به، إلى أنه إذا كانت مدة شهادة الادخار شهر واحد يكون معدل العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 10% للفائدة على المبلغ، بينما إذا كانت شهادة الادخار يتم إيداعها في البنك لمدة ثلاثة أشهر فيكون معدل العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 10.10% للفائدة.

وقدم بنك قناة السويس شهادة الادخار التى يتم تفعيلها لمدة ستة أشهر ويكون معدل العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 10.25% فائدة على المبلغ، كما حدد البنك قيمة المبلغ للشهادة الادخارية، فالحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات يكون معدل سعر الفائدة عائد ثابت.

طريقة دفع العائد

وحدد البنك أنه يتم دفع العائد لشهادات الادخار شهريًا أو ربع سنويًا أو كل 6 أشهر أو سنويًا، ويتم احتساب سعر الفائدة لشهادة الادخار من تاريخ الإصدار للشهادة ولا يتم احتساب رسوم إصدار للشهادة، ومن ضمن خصائص شهادة الادخار حصول صاحب الشهادة على تمويل يصل الي 90% من قيمة الشهادة.

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة الشخصية سارية.

- صورة جواز سفر للأجانب المقيمين.

- صورة شهادة الميلاد للقاصرين.

- فاتورة مرافق الكهرباء أو فاتورة الهاتف