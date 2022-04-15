عبور أضخم سفينة لـ ايفرجرين قناة السويس.. والربان يشيد بالهيئة

عبرت سفينة الحاويات العملاقة ايفر ارم التابعة للتوكيل الملاحي ايفرجرين قناة السويس ضمن القافلة القادمة من المدخل الجنوبي في السويس متجهة للبحر المتوسط.

وقال بيان ملاحي لهيئة قناة السويس إن السفينة قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا ومحملة بعدد كبير من الحاويات.

ربان المركب: سعيد بالتعاون مع هيئة قناة السويس

وقال الربان هونج بين كابتن السفينة، إنه سعيد بعبور قناة السويس وخلال قيادته لأحدث وأكبر سفينة حاويات في العالم.

وأشار بين خلال بيان صحفي صادر عن هيئة قناة السويس إلى أن السفينة تعبر قناة السويس في أول رحلة لها، وأنه قد سبق له عبور القناة ما يزيد عن 30 مرة على مدار سنوات عمله بالخط الملاحي ايفرجرين.

وأشاد ربان السفينة بما لمسه من تعاون مرشدي الهيئة وما يتمتعوا به من كفاءة عالية جعل من عبور القناة أمرا يسيرا.

الفريق ربيع يوجه باتخاذ الإجراءات الاحترازية

وكان قد وجه الفريق أسامة ربيع باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتعيين قاطرتين مصاحبتين ومجموعة من كبار المرشدين بالهيئة لإرشادها خلال رحلتها الأولى عبر قناة السويس.

وبحسب بيان هيئة قناة السويس، السفينة هي الأحدث في الخط الملاحي ايفرجرين ضمن سلسلة سفن تم بناؤها خلال الفترة الماضية تصل إلى 12 سفينة تجوب العالم.

ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها الصافية 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24 ألف حاوية.

الفريق ربيع: قناة السويس الجديدة عززت أمان العبور

وقال الفريق ربيع إن مشروع قناة السويس الجديدة كان له أهمية كبيرة ودلالة واضحة بعدما نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع عامل الأمان الملاحي وتعزيز المكانة التنافسية للقناة.

وأشار إلى أن المشروع تسبب في أن تكون القناة الوجهة الأولى والممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانا لنقل حركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب.