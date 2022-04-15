أسعار اللابتوب المستعمل في الأسواق.. لو مش قادر تشتري جديد

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام الحاسوب شيئ مهم وأساسي في إنجاز المهام والأعمال الخاصة بهم، فأصبح لا يمكن الاستغناء عنه في العمل والدراسة والترفيه على الإطلاق، ما يجعل الكثيرون يلجأون إلى شراء لابتوب جديد حتي يتمكنون من إنجاز المهام المسندة إليهم، وظهرت أهميته مع بدء جائحة فيروس كورونا، عندما لجأت الشركات والمؤسسات إلى تخفيف العمالة في المقرات، واللجوء إلى العمل من المنزل، لتبدأ عمليات البحث عن أسعار اللابتوب المستعمل والجديد.

وفي كثير من الأحيان يلجأ المستخدمون إلى شراء اللابتوب المستعمل، نظرا لارتفاع أسعار الجديد منه، ما جعلهم يبحثون عن أسعار اللابتوب المستعمل في الأسواق ومولات الكمبيوتر، وجاء متوسط أسعاره في بعض مواقع التسوق الإلكتروني، كالتالي:

أسعار اللابتوب المستعمل

- لاب توب اتش بي 250 G7: من الجيل العاشر، ويحتوي على هارد 1 تيرابيت وشاشة 15.6 بوصة، يصل إلى سعر يتراوح بين 10 و 12 ألف جنيه.

- لاب توب لينوفو V14 82C6006GED، AMD: يتميز بأنه لديه هارد 1 تيرا بايت اتش دي، ويصل إلى سعر يتراوح بين 4 آلاف و 5 آلاف، ويتم تحديد ذلك حسب حالته.

- لاب توب V15-ADA لينوفو 82C7007YED: يتميز بأنه لديه شاشة 15.6 بوصة، وهارد 1 تيرا بايت، ورام 4 جيجابايت، ويصل إلى سعر يتراوح بين 5 آلاف و 6 آلاف جنيها.

- لاب توب اتش بي 15-GW0056nia: يتميز بأنه لديه شاشة 15.6 بوصة وهارد 1 تيرابايت، ويصل سعره إلى 6 آلاف و7 آلاف جنيه.

- لاب توب اتش بي 255 G7: يتميز بأن به رام 4 جيجا وهارد 1 تيرابايت، ويصل إلى سعر يتراوح بين 6 آلاف جنيها و7500 جنيها.

- لاب توب لينوفو 81W80083ED ايدياباد: يتميز بأنه شاشة 15.6 بوصة و 4 جيجا، و 1 تيرا بايت، ويصل إلى سعر يتراوح بين 7 آلاف و 8 آلاف جنيها.