ازاي تشتري «لاب توب» نفسك فيه بالتقسيط على 12 شهر دون فوائد؟

في كثير من الأحيان، يرغب العديد من المهووسين بالتكنولوجيا، في شراء لاب توب ذات إمكانيات عالية، وفي ظل ارتفاع الأسعار، لن تتحقق رغبتهم، فيلجأون إلى البحث عن الجهات التي تتيح نظام التقسيط.

وفي هذا الصدد، أتاح البنك التجاري الدولي لعملائه، خدمة الحصول على الأجهزة الإلكترونية، بنظام التقسيط أو بشرائه مع الحصول على خصم 10%، عند الشراء بالبطاقة الائتمانية الخاصة بالعميل في البنك التجاري الدولي، وذلك بالتعاون مع أحد محلات الإلكترونيات الشهيرة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة يومية، خطوات شراء لاب توب أو هاتف محمول أو أي جهاز إلكتروني بنظام التقسيط من البنك التجاري الدولي ودون فوائد، وفق حديث خدمة عملاء البنك لـ«الوطن»، كالتالي:

مميزات شراء لاب توب والإلكترونيات بنظام التقسيط من البنك التجاري الدولي

- يحصل العميل على خصم يصل إلى 10% عند استخدام بطاقة CIB في حالة عدم التقسيط أو تقسيط المنتجات حتى 12 شهرا دون فائدة باستخدام بطاقة CIB الائتمانية.

- يمكن تقسيط شراء أي من المنتجات الإلكترونية لمدة تصل إلى 12 شهرا لفترة السداد.

- يمكن للعميل الراغب في شراء المنتجات الحصول على التخفيض على المعاملات المدفوعة عند الشراء بدون تقسيط.

- عند الشراء يجب تقدم بطاقة CIB أثناء عملية الدفع، وطلب السداد على برنامج التقسيط.

مميزات البطاقة الائتمانية من بنك cib

- يمكنك استخدام بطاقة CIB Titanium الائتمانية في أي مكان حول العالم.

- الحد الأدنى لرصيد البطاقة 10 آلاف جنيه.

- البطاقة مزودة بأعلى مستويات الحماية، من خلال رسالة نصية بعد كل معاملة، وكشوف الحساب الشهرية، والدفع الإلكتروني الآمن.