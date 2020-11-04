"لو هتجيبه جديد".. نصائح لشراء لابتوب مناسب لاحتياجاتك

يحرص الكثير على شراء لابتوب، لإنجاز بعض المهام التي يتطلب فعلها جهاز كمبيوتر متنقل، كما أنه بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، برزت أهميته في اعتماد جهات العمل عليه، والطلاب في التحصيل الدراسي، وعمل الأبحاث والحضور في شكل مجموعات أون لاين مع المدرس.

ولكن يجهل العديد منهم، الإمكانات التي تناسب احتياجاتهم في العمل عند الشراء، لذلك تستعرض "الوطن"، المواصفات المناسبة الواجب توافرها في الـ لابتوب، ليكون قادرا على إتمام المهام المعتاد تنفيذها في العمل، وفق مهندس الإلكترونيات محمد هاني.

مواصفات الـ لابتوب المناسب للعمل

1- الذاكرة العشوائية

عند شراء جهاز لابتوب لابد أن يتم التأكد من سعة الذاكرة العشوائية، فالسعة المناسبة للعمل ليتم استخدامها في كثير من البرامج هي 8 جيجا بايت، وفي حالة عدم القدرة على شراء جهاز به 8 جيجا بايت يجب أن يتم تزويدها لاحقا.

2- سعة القرص

لابد من فحصل الجهاز عند شراءة للتأكد من أن سعة القرص لا تقل عن 1تيرا بايت، حتى يتم تخزين البيانات والملفات والمعلومات المهمة، دون أن تتأثر بضغط التخزين ويتم فقدها.

3- المعالج

تحتاج أغلب التعاملات مع جهاز الـ لاب توب سواء كانت في استخدام برامج الفوتوشوب أو الألعاي أو برامج الأوفيس إلى معالج قوي إلى جانب الذاكرة العشوائية التي يجب اختيار سعتها لتكون كبيرة، حتى لا يكون هناك حاجه لشراء كارت شاشة قوي أو ذاكرة تخزين كبيرة.

- وإذا كان الاستخدام في إطار إنتاج الوسائط، والعمل على برامج تعديل الصور ومونتاج الفيديو، يجب شراء لابتوب ذو معالج معالج قوي وذاكرة عشوائية كبيرة وكارت شاشة مخصص وشاشة كبيرة عالية الدقة.

4- الحجم

يجب أن يتم تحديد العمل الذي يحتاج إليه المشتري عند شراءه لجهاز اللابتوب، حتى يتم اختيار الحجم المناسب لذلك العمل، فمثلا إذا كان هناك حاجه إلى تنقله باستمرار، يمكن شراء جهاز "المني" ذو الحجم الصغير مع اختيار امكانياتت عالية تناسب احتياجات العمل، ولكن إذا كانت حاجته في استخدام برامج الفوتوشوب أو ألعاي الفيديو يجب أن يكون حجمه كبير حتى يساعد على الدقة في الاستخدام.

يعتبر الحجم من المعايير المهمه جدا عند شراء لابتوب جديد وبالتالي يجب على المستخدم ان يحدد الاعمال التي ينوي القيام بها على هذا الجهاز والتي على اساسها يمكنه تحديد حجم الجهاز الذي يرغب في شرائه ، وتكمن اهمية حجم الجهاز في كونك لا يمكنك ترقيته في المستقبل مثل اي جزء من اجزاء الجهاز كسعة الرامات او ذاكرة الوصول العشوائية او غيرها من مكونات الجهاز الاخرى القابلة للترقية في المستقبل.