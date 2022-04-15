حملات لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب في كفر الشيخ

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، مع متابعة مواقف السيارات والسرفيس الداخلي علي جميع الخطوط، والتاكسي.

جولات لرؤساء المدن

وشهدت محطات الوقود ومواقف السيارات الأجرة بكل المدن، جولات لرؤساء المدن تنفيذا لتعليمات محافظ كفر الشيخ، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية، بالإضافة لانتظام العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة السارية بكل المواقف وعلى كل الخطوط.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير العمل بالموقف الشرقي والغربي، والتزام السائقين بالتعريفة دون زيادات، كما تابع محطات الوقود، كما تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بالموقف العمومي لسيارات الاجرة، وموقف الأرياف، والتزام السائقين بالتعريفة السارية دون زيادات، وتاب محطات الوقود بالمدينة وقرى المركز.

نورالدين يوجه بمتابعة «السرفيس»

قال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة «السرفيس» بنطاق المحافظة وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وتاكسي العداد.

يأتي ذلك بعد تثبيت أسعار السولار وتحريك البنزين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة.