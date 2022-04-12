محافظ كفر الشيخ يوجه بزيادة معروضات السلع في منافذ «أهلاً رمضان»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه نائبه، عمرو البشبيشي، عدداً من منافذ معرض «أهلاً رمضان»، لتوفير السلع الغذائية واللحوم وياميش رمضان بأسعار مخفضة، بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، خلال جولته، بزيادة المعروضات من السلع الغذائية وياميش رمضان في منافذ معرض «أهلاً رمضان»، موجهاً بالالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية واللحوم، بما يتراوح بين 15 و30% لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتصدي لغلاء الأسعار.

محافظ كفر الشيخ يستمع إلى رواد المعرض

واستمع محافظ كفر الشيخ إلى عدد من المترددين على معارض رمضان والشوادر، إضافة إلى الهناجر غرب كفر الشيخ، للتعرف على مدى رضاهم عما يتم توفيره من سلع، إضافة لتلبية مطالبهم، في توفير مزيد من السلع التي تشهد إقبالاً عليها.

«نور الدين»: الرئيس وجه بزيادة السلع الغذائية

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصةً البسطاء والأكثر احتياجاً، والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.

وأضاف «نور الدين» أن الحملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والالتزام بالأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين، وإحالة محتكري السلع للنيابة المختصة، مؤكداً أن مدن المحافظة شهدت افتتاح معارض وشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وتنتشر منافذ معرض «أهلاً رمضان» وشوادر بيع السلع الغذائية في مختلف مدن ومراكز كفر الشيخ، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 30%، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم خلال شهر رمضان.