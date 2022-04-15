بلاغ يتهم فريق برنامج «كريزي تاكسي» بخطف شخص بشارع جامعة الدول

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من الأهالي، يفيد بقيام سيارة أجرة بخطف شخص بمنطقة جامعة الدول العربية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحة الواقعة.

طاقم "كريزي تاكسي" وراء الواقعة

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن السيارة الأجرة تابعة لبرنامج "كريزي تاكسي"، وأن طاقم البرنامج كان وراء الواقعة وأنها كانت من أجل الترفيه.

الأجهزة الأمنية تراجع التراخيص

وتجرى الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية مراجعتها لتراخيص التصوير وتراخيص السيارة الأجرة المستخدمة في فكرة البرنامج.