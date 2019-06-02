أكد الفنان إبراهيم السمان، مُقدم برنامج المقالب "كريزي تاكسي"، إنه بدأ التحضيرات لموسم جديد من البرنامج، ومن المُفترض البدء في تصويره خلال الفترة المُقبلة.

وقال "السمان" لـ"الوطن" إنه بدأ التحضيرات بالفعل قبل أيام، من خلال الاستقرار على الأفكار وكتابة بعض الحلقات بالتعاون مع هيثم نبيل، مؤكدًا أن الموسم الجديد سيضم العديد من المفاجآت بداية من الأفكار مرورًا بالتنفيذ، إذ أن المُنتج عصام كفافي، حريص على توفير كل الدعم لظهوره على مستوى عالٍ من الاحترافية.

وأشار إلى أنه سيُقدم شخصية مختلفة في كل حلقة، كما جرى الوضع في الموسم الأول، لافتا إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على عرضه عبر "يوتيوب"، أم قناة تليفزيونية، أو في موسم رمضان المُقبل أو خارجه.