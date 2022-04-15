أخبار القدس: المنظمات الفلسطينية الأمريكية تدين محاولات اقتحام الأقصى

في تطور جديد ضمن أحدث أخبار القدس والمواجهات الدائرة هناك بين الفلسطينيين والاحتلال، تظاهر مئات الشبان، مساء اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة المغرب، احتجاجا على اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد، وانتهاك حرمته واقتحامه، واعتقال أكثر من 400 شاب من داخله، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح، فيما أدانت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية في الولايات المتحدة محاولات المستوطنيين اقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.

أخبار القدس: تظاهرات شبابية تندد بالعدوان على الأقصى

وقالت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن شباب خرجوا للتظاهر عند المسجد القبلي، وهم يرددون الهتافات المنددة بالعدوان على المسجد الأقصى والمصلين فيه والوافدين إليه.

وضمن تطورات أخبار القدس أيضا، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقلت إصابة بالرصاص المطاطي في الوجه إلى أحد مستشفيات القدس، واصفة الإصابة بالمتوسطة.

وفي وقت سابق، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 52 قاصرا ومصابا ممن اعتقلتهم ضمن الـ470 مصليا الذين جرى اعتقالهم من المسجد الأقصى صباح اليوم.

شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية: محاولات الاقتحام استفزاز للشعب

وضمن تطورات أخبار القدس، أدانت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية في الولايات المتحدة محاولات المستوطنيين اقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني خاصة والشعوب الاسلامية عامة.

وأشار رئيس الشبكة محمد عبدالسلام، في بيان للشبكة التي تضم 31 منظمة فلسطينية أمريكية، إلى قتل قوات الاحتلال بدم بارد أكثر من 40 مواطنا فلسطينيا منذ بداية العام.

وقال إن «هذه الاعتداءات والاستفزازات إذا ما استمرت فإنها ستشكل الشرارة التي ستشتعل فيها كل المناطق المحتلة كما حصل في شهر مايو الماضي».

وطالب رئيس شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية في الولايات المتحدة، دولة الاحتلال، بوقف «عدوانها الهمجي على أبناء شعبنا ووقف القتل بدم بارد على الهوية»، مطالبا المجتع الدولي «بحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الكيل بمكيالين تجاه أبناء شعبنا وقضيتنا».

تحضيرات لمظاهرات في شيكاغو ونيويورك

جاء ذلك في الوقت الذي دعت فيه عدة جهات فلسطينية أمريكية لتنظيم مظاهرات في نيويورك وشيكاغو، استنكارا للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى المصلين في المسجد الأقصى بشكل خاص.