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السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

كتب:

خالد عبد الرسول
08:21 م | الجمعة 15 أبريل 2022
مستوطنون يقتحمون الأقصى (أرشيفية)

مستوطنون يقتحمون الأقصى (أرشيفية)

أكدت وزارة الخارجية السعودية إدانة واستنكار المملكة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.

اعتداء صارخ على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية

واعتبرت المملكة أن هذا التصعيد الممنهج يعتبر اعتداءً صارخًا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكًا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

السعودية تدعو المجتمع الدولي لأداء دوره في تحميل قوات الاحتلال المسؤولية

ودعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي لأداء دوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

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