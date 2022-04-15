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الكويت تستنكر اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

كتب:

خالد عبد الرسول
06:25 م | الجمعة 15 أبريل 2022
اقتحام المسجد الأقصى وإطلاق قنابل الغاز داخله

اقتحام المسجد الأقصى وإطلاق قنابل الغاز داخله

أعربت ‏وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فجر اليوم الجمعة، والذي أسفر عن إصابة واعتقال المئات من الأبرياء.

الخارجية الكويتية: الاعتداءات الإسرائيلية تُغذي التطرف

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات على المسجد الأقصى تُعد تصعيدا خطيرا وانتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقرارات الدولية ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض إستقرار المنطقة.

الخارجية الكويتية: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق والأماكن المقدسة ولجم الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

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