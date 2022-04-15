دعاء العشر الأواخر من رمضان.. احرص على ترديده الأيام المقبلة

دعاء العشر الأواخر من رمضان، من الأدعية التي يكثر البحث عنها في شهر رمضان المعظم، إذ يسعى المسلمون إلى الاجتهاد في العبادات والطاعات، لاسيما في العشر الأواخر من رمضان، وبينها الحرص على الدعاء، كونه من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء إلى الله، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ».

دعاء العشر الأواخر من رمضان

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أدعية يمكن ترديدها لتكون دعاء العشر الأواخر من رمضان، وأبرز ما جاء في السنة النبوية الشريفة، عن دعاء العشر الأواخر من رمضان، والذي جاء كالتالي: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي -وقال عثمان: عوراتي- وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

العشر الأواخر من رمضان

وعن دعاء العشر الأواخر من رمضان، فقد جاء فيه عن عائشة رضي الله عنها وبصفة خاصة ليلة القدر فقالت: قُلْتُ: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، بم أدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

ويمكن ترديد دعاء العشر الأواخر من رمضان بصيغة: اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

دعاء ليلة القدر

وبخلاف الحديث عن دعاء العشر الأواخر من رمضان، وفيما يتعلق بموضوع دعاء ليلة القدر، فيمكن ترديد التالي:

اللَّهُمَّ اهْدِني فيمَنْ هدَيْت، وعَافِنِي فيمَنْ عافيتَ، وتَوَلَّني فيمن تَولَّيت، وبارِك لي فيمَا أعطيت، وقِني شرَّ ما قَضَيْت، فإنَّك تقضي ولا يُقْضَى عَليك، إنَّه لا يَذلُّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

كما يمكن ترديد دعاء ليلة القدر بصيغة: «اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا».