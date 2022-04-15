دعاء نصف رمضان.. «اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال»

دعاء نصف رمضان، من الأدعية التي يكثر البحث عنها بالتزامن مع ليلة النصف من الشهر الكريم، ما جعلها تتصدر محركات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية، إذ تشهد المحركات عبر الإنترنت كثافة في البحث عن تلك الأدعية، إذ ربنا يستعين البعض بأدعية قضاء الحاجة، أو الإقبال على الزواج، أو قبل اتخاذ قرارات مهمة وقد تكون مصيرية في حياة الشخص، وهنا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء من أجل قضاء حاجته.

دعاء نصف رمضان

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أدعية يمكن ترديدها لتكون دعاء نصف رمضان، إذ توجد العديد من الأدعية التي يمكن ذكرها في ليلة النصف من رمضان، أبرزها الآتي:

- «يا صاحب كل وحيد، ويا كاشف ضر أيوب، ويا سامع صوت يونس المكروب، وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل، ومنجي موسى ومن معه أجمعين، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تيسر لي في هذا الشهر العظيم الذي تعتق فيه الرقاب، وتغفر فيه الذنوب، ما أخاف عسره، وتسهل لي ما أخاف حزونته، يا غياثي عند كربتي، ويا صاحبي عند شدتي، ويا عصمة الخائف المستجير، يا رازق البائس الفقير، يا مغيث المقهور الضرير، يا مطلق المكبل الأسير، ومخلص المسجون المكروب، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وتجعل لي من جميع اموري فرجا ومخرجا، ويسرا عاجلا، يا أرحم الراحمين».

- «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وفي رواية : عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، بمِثْلِهِ غيرَ أنَّ يَزِيدَ ليسَ في حَديثِهِ قَوْلُهُ: وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

- «اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا».

ويذكر أنه لم يرد في صحيح السنة النبوية دعاء نصف رمضان، ولم يرد بصيغة معروفة، ويمكن ترديد الأدعية السابق ذكرها في أي وقت طوال أيام العام، بين شهر رمضان، وليلة الجمعة، وليلة القدر، وأيام الحج.

ليلة النصف من رمضان

ويمكن ترديد دعاء نصف رمضان بصيغة: "انتصف الشهر في ليلة النصف من رمضان اللهم اعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، يارب اذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم والضيق واطرد من نفوسنا القلق".

"اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد يارب اجعل رمضان هذا العام فاتحة خير علي وعلى الأمة الإسلامية، وصل الله وسلم وبارك علي سيدنا محمد".

"انتصف الشهر في ليلة النصف من رمضان اللهم اعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، يارب اذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم والضيق واطرد من نفوسنا القلق، اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، يارب اجعل رمضان هذا العام فاتحة خير علي وعلى الأمة الإسلامية ، وصل الله وسلم وبارك علي سيدنا محمد".