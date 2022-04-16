مقدم برنامج لعلهم يفقهون: الرئيس السيسي شرف علماء البرنامج

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن اختيار أحد علماء برنامج لعلهم يفقهون لأداء خطبة الجمعة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حضرها قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة في مسجد المشير.

تشريف إضافي للعلماء

أضاف «الجندي»، خلال برنامجه لعلهم يفقهون، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أنه جرى اختيار أحد أعضاء فريق البرنامج، وهو الدكتور الشحات العزازي لأداء خطبة الجمعة في مسجد المشير أمام الرئيس السيسي، مفندا: «حقيقة، ده تشريف إضافي للعلهم يفقهون، وعندما يختار واحد من أعضاء الفريق، لكي يقوم بهذه الخطبة الهامة على منبر مسجد المشير وأمام الرئيس وكبار قادة القوات المسلحة، بمناسبة احتفالات العاشر من رمضان 1393 هجرية، والتي وافقت 6 أكتوبر 1973 ميلادية».

وواصل مقدم برنامج لعلهم يفقهون: «هذا شرف ما بعده شرف، ونهنئ أنفسنا ونشكر قيادات الدولة على ثقتهم في برنامجنا، بفضل الله البرنامج يحقق انتصارات تلو انتصارات، كفاية الحلقات اللي فاتت نزلت في جميع وكالات الأنباء العالمية، إشادة وتبيين وتوضيح ورد».

تفسير بعض الأمثال الشعبية

في سياق منفصل، تطرق الشيخ خالد الجندي على بعض الأمثال في ميزان الشرع، والتي من ضمنها مثل «الزيت اللي عاوزه البيت يحرم على الجامع»، والمقصود بالجامع هو المسجد لكن «أتباع القطيع» قالوا إن المقصود بكلمة الجامع بأنه «جامع الضرائب»، مشيرًا إلى أنه سمع هذا التحريف أيضا من بعض المنتسبين للثقافة أو أصحاب الأقلام.