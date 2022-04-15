«الجندي»: اختيار أحد علماء لعلهم يفقهون لخطبة الجمعة أمام الرئيس شرف لنا

علق الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على اختيار أحد علماء برنامج «لعلهم يفقهون» لأداء خطبة الجمعة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلًا: «الرئيس السيسي أدى صلاة الجمعة في مسجد المشير والتقى بقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة».

تشريف إضافي لعلماء لعلهم يفقهون

وأضاف خالد الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الجمعة، أنه جرى اختيار أحد أعضاء فريق البرنامج وهو الدكتور الشحات العزازي لأداء خطبة الجمعة في مسجد المشير أمام الرئيس السيسي.

وتابع: «حقيقة، هذا تشريف إضافي لجامعة لعلهم يفقهون، وعندما يختار واحد من أعضاء الفريق، لكي يقوم بهذه الخطبة الهامة على منبر مسجد المشير وأمام الرئيس وكبار قادة القوات المسلحة، بمناسبة احتفالات العاشر من رمضان 1393 هجرية، والتي وافقت 6 أكتوبر 1973 ميلادية».

وواصل: «هذا شرف ما بعده شرف، ونهنئ أنفسنا ونشكر قيادات الدولة على ثقتهم في برنامجنا، بفضل الله البرنامج يحقق انتصارات تلو انتصارات، كفاية الحلقات اللي فاتت نزلت في جميع وكالات الأنباء العالمية، إشادة وتبيين وتوضيح ورد».

تفسير بعض الأمثال الشعبية

في سياق منفصل، تطرق الشيخ خالد الجندي على بعض الأمثال في ميزان الشرع، والتي من ضمنها مثل «الزيت اللي عاوزه البيت يحرم على الجامع»، والمقصود بالجامع هو المسجد لكن «أتباع القطيع» قالوا إن المقصود بكلمة الجامع بأنه «جامع الضرائب»، مشيرًا إلى أنه سمع هذا التحريف أيضا من بعض المنتسبين للثقافة أو أصحاب الأقلام.

ولفت أن رده على هذا الكلام الدال على جهل صاحبه مفاجأة، وتمثل صفعة على قفا هؤلاء القطيع، ويتمثل في ذلك بكتاب «الأمثال العامية» لصاحبه الكاتب أحمد تيمور باشا، والذي يشرح الأمثال المصرية بشكل عجيب وواضح جدًا.

وأوضح أن الكتاب أشار إلى أن معنى «الجامع» في المثل الشعبي هو أنه المسجد، وليس كما يقول البعض بأنه جامع الضرائب.