الجندي: تسريبات الإخوان في الاختيار 3 فضيحة وأتمنى جمعها في فيلم واحد

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جماعات أعداء الوطن لديهم رسائل هامة للغاية بعدما جرى فضحهم في مسلسل «الاختيار 3»، مطالبا القائمين على المسلسل بجمع هذه التسريبات التي عرضها المسلسل في حلقة واحدة أو إنتاجها في فيلم ليكون فيلما وثائقيا .

فضل ربنا كبير علينا

وأضاف خالد الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، «الإخوان اتفضحوا في مسلسل الاختيار، وأدعو القائمين على المسلسل أنهم يجيبوا التسريبات دي في حلقة واحدة أو يعملوها في فيلم واحد، عشان الناس تعرف الخونة اللي كانوا مستوليين على البلد في فترة حالكة الظلام، فضل ربنا كبير علينا إنه نجانا من هذا الهم الذي لا نهاية له».

تجفيف منابع التوريد

وكشف عن تخطيط جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة الإيقاع بمصر باللجان التي داخل أو خارج مصر، قائلا: «عاوزين يضربوا الوضع الاقتصادي بأي طريقة عن طريق ضرب الاقتصاد ومحاولة منع تحويلات المصريين لذويهم داخل مصر، ومحاولة منع العملة الصعبة عن تحويلات المصريين وشراؤها بثمن منافس حتى يقوموا بتجفيف منابع التوريد داخل البلاد».

محاولة منع صدقة الفطر من المصريين لذويهم

ولفت إلى أن هناك الكثير من الأمور يجب على الجميع أخذ الحذر منها، مثل محاولة منع تحويلات الزكاة من المصريين لذويهم ومحاولة منع صدقة الفطر من المصريين لذويهم، وأخيرا الادعاء بسفاهة الإنفاق الحكومي والادعاء بوجود فساد، ومحاولة محاربة التمويل الضريبي مرورا بالادعاء بأن أموال البنوك ربا، لكي لا يتعامل الناس مع البنوك، وكل ذلك من ضمن الحروب الاقتصادية.