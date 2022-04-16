أسعار ملابس الاطفال في المحلات 2022.. تبدأ من 75 جنيهًا

تتنوع أسعار ملابس الأطفال في المحلات 2022 بين الشعبي والموجود في وسط البلد ومدن المحافظات المختلفة، وقال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن هناك تنوع في المعروض من الملابس الجاهزة بما يتناسب مع القدرة الشرائية لمختلف الفئات ووجود تراجع نسبي في مبيعات الملابس الحريمي والرجالي وذلك لانخفاض القدرة الشرائية.

وأوضح «سليمان» أن المعروض هذا العام، شهد طفرة في المنتج المحلي تناسب كافة الأذواق، لافتا إلى أن الإنتاج الشعبي من الملابس الجاهزة لاقى قبولًا لدى قطاع كبير من المستهلكين خاصة محدودي الدخل، كما سيطرت الأقمشة القطنية والحرائر الصناعية على ملابس الأطفال ولكن سعرها مرتفع نتيجة ارتفاع أسعار الخامات.

أسعار ملابس الأطفال في المحلات 2022 بوسط البلد

وبحسب نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، يُباع الطقم الأولادي والمكون من بنطلون وتي شيرت بسعر يتراوح بين 160 و250 جنيهًا.

- بنطلون زيتي للأولاد 130 جنيهًا.

- جينز أولادي بـ100 جنيه حتى 200 جنيه.

- السالوبيت يُباع بسعر 150 حتى 250 جنيهًا.

- يباع الشورت بـ100 جنيه.

- طقم مكون من 3 قطع للبنات بنطلون وبلوزة سعره 250 جنيهًا، بألوان ومقاسات متعددة.

- طقم متعدد الألوان مكون من جيب وبلوزة وجاكيت سعره 250 حتى 299 جنيهًا.

- فستان وبلوزة بناتي وجاكت يبدأ من 110 جنيهات حتى 450 جنيهًا حسب الخامة.

أسعار ملابس الأطفال في المحلات 2022 بالسوق الشعبية

واختلفت أسعار ملابس الأطفال في الأسواق الشعبية، إذ تبدأ أسعار تشيرتات بناتي من 75 جنيهًا حتى 100 جنيه جميع المقاسات، بيجامة بناتي جيل وتشيرت قطن جيل، وتشيرت قطن وبيجامة صغيرة تبدأ من 80 جنيهًا حتى 100 جنيه، بحسب نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة.

- السالوبيت يباع بسعر يبدأ من 80 جنيهًا.

- يباع الفستان البناتي بسعر يبدأ من 150 جنيهًا حتى 200 جنيه.

- بنطلون جينز يبدأ من 80 جنيهًا.

- قميص أولادي يُباع بسعر يبدأ من 75 جنيهًا والبنطلون القماش يُباع بسعر 75 جنيهًا حتى 100 جنيه.

- سعر الجلابية الأولادي يبدأ من 80 جنيهًا.