20 % زيادة في أسعار ملابس الصيف.. و«العيد» ينعش المبيعات

قال محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة السابق إن الأسواق الشعبية كالعتبة والموسكي تخطف زبون المحلات في الأعياد حيث تمارس هذه الأسواق حرق الأسعار.

وأشار إلى أن الموسم الصيفى لدي بعض قطاعات الملابس يبدأ خلال احتفالات عيدي الربيع والأم في شهر مارس.

ونوه عن زيادة في المبيعات خلال تلك الفترة لكون بعض الفئات ترى في الظروف الحالية فرصة للشراء بأسعار متدنية، وهناك رغبة من التجار في البيع، خاصة مع تراجع معدلات الطلب والمبيعات على الملابس.

ولفت إلى أن البعض في سوق الملابس الجاهزة أصبح يتنازل عن جزء من أرباحه في سبيل تحقيق البيع فى الوقت الراهن.

وقال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن عيد الفطر أنعش المبيعات بنسبة 40%، حيث شهدت المحلات رواجا كبيرا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وهو ما أدى إلى التغلب على ارتفاعات الأسعار من خلال تقليل هامش الربح، لافتا إلى أسعار الملابس الصيفية ارتفعت بنسبة 20% بسبب ارتفاع أسعار الغزول والخامات، إلا أنهم قاموا بتقديم أسعار مناسبة للمواطنين لكسر حدة الركود.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد والخامات ساهمت في اللجوء إلى المنتج المحلي، الذي حقق طفرة كبيرة في تلبية احتياجات السوق بالشكل الذى تفوق على المنتجات التركية والسورية.

وأشار سليمان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن ملابس الأطفال الأكثر مبيعا وخاصة الأسر الكبيرة، لافتا إلى أن أسعار التي شيرت والقميص بتروح ما بين 100 والـ150 جنيها البنطلون بنفس الأسعار، وفساتين الأطفال تتراوح بين 290 حتى 350 جنيها والجلاليب الرجالي تتراوح ما بين 150 حتى 290 جنيها، حسب المقاسات والخامة والبلوزة الحريمي تتراوح ما بين 150 حتى 450 جنيها.