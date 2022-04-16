«الزراعة»: لدينا 12 منشأ معتمدا لاستيراد القمح منها الهند

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية حريصة على تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل كامل، خاصة من القمح الذي يعد من أهم السلع الرئيسية والاستراتيجية، لافتا إلى تنفيذ مشروعات ضخمة لزيادة المساحات المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان من القمح، وذلك لتحقيق أعلى نسب ممكنة من الاكتفاء الذاتي.

12 منشأ معتمدا لاستيراد القمح

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين منة فاروق وباسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تحتاج لاستيراد كميات من القمح ولذلك تحرص على تنويع المصادر، فهناك 12 منشأ معتمدا للاستيراد، والدولة تعمل على إضافة مصادر جديدة في إطار التبادل التجاري بقطاع الزراعة، لاسيما بعد فتح أسواق عديدة خلال الفترة الأخيرة لتصدير منتجاتها للخارج واحتلت مراكز متقدمة في ذلك.

وذكر، أن الدولة تبحث الآن عن المصادر التي من خلالها تلبية احتياجات المواطن المصري من الأسواق الخارجية، وكان آخرها السوق الهندي، حيث حرصت الدولة على اعتماد هذا السوق.

التأكد من الإجراءات المعملية التي تقوم بعملية الفحص

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك إجراءات لاعتماد مصدر جديد لاستيراد القمح، حيث يذهب وفد من المتخصصين في سلامة صحة النباتات للبلد المقرر أن يتم الاستيراد منها، ويجري زيارات ميدانية للمناطق التي يُزرع بها الأقماح أو المنتج الذي سيتم استيراده، ويتم التأكد من الإجراءات المعملية التي تقوم بعملية الفحص، وكذلك التأكد من جودة المعامل الموجودة ومطابقة المواصفات القياسية والتزامهم باشتراطات حصاد القمح.