نصائح مهمة للمزارعين خلال ارتفاع درجات الحرارة.. أبرزها عدم ري القمح

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بسبب المنخفض السطحي المؤقت، الذي يؤدي لارتفاع الحرارة يوم الأحد االمقبل إلى قيم قياسية تصل إلى 42 درجة مئوية مع نشاط كبير للرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح الـ50 كم في الساعة.

وأضاف أنه يحدث انخفاض كبير مرة أخرى بداية من الاثنين المقبل، مشيرا إلى ضرورة اتباع عدد من التوصيات الزراعية المهمة خلال المرحلة المقبلة خاصة للزراعات التي في مرحلة التزهير، مشيرا إلى أن أشجار الفاكهة في مرحلة مهمة من موسم الإنتاج، وهي اكتمال التزهير وبداية العقد؛ لذا لزم سرعة توجيه المزارعين لتنفيذ حزمة من التوصيات المهمة.

توصيات زراعية يجب اتباعها خلال المرحلة المقبلة

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن أهم تلك التوصيات يتمثل في تقريب الفترات ما بين الريات بصورة تدريجية من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل، مع إضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث أي توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم، وهي عناصر الكالسيوم والبورون والماغنسيوم، مع الرش بداية من اليوم وحتى السبت بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6 إلى 8 سم للتر، والتوقف عن الرش بأي مبيدات جهازية بداية من السبت حتى لا تحدث أضرار لعملية التزهير والإخصاب، وتطبيق نفس الإجراءات على محاصيل الخضر لعروتي الأنفاق والصيفية المبكرة.

الزراعة توصي بعدم ري القمح خلال الفترة المقبلة

أما عن محصول القمح، أكد على ضرورة عدم ري المحصول خلال الفترة الحالية خاصة للقمح متأخر الزراعة، والاستعداد لمكافحة الآفات الزراعية للخضر والفاكهة المتوقع ظهورها خلال مرحلة التذبذبات المناخية.