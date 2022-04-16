في ذكرى ميلاد عمار الشريعي.. تبناه بليغ حمدي و«امسكوا الخشب» أول ألحانه

فنان عبقري رأى الموسيقى بقلبه وألهم جيلًا بألحانه ووضع بصمته الموسيقية على عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي صارت أيقونة رمضانية، هو الفنان عمار الشريعي الذي يصادف اليوم ذكرى ميلاده.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «قوتنا الناعمة.. عمار الشريعي صاحب الألحان الخالدة».

ولد عمار الشريعي في المنيا وتبناه بليغ حمدي

وُلد عمار محمد إبراهيم علي الشريعي في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، بصعيد مصر لأسرة من أعيان المحافظة، وخلال فترة الدراسة تعرف على الموسيقار كمال الطويل وتبناه ثم تعرف على الموسيقار بليغ حمدي ورأس فريق الموسيقى وعمل مع الكثير من الفرق الموسيقية بعدها.

بدأ حياته العملية عام 1970م عقب تخرجه من الجامعة مباشرة كعازف لآلة الأوكورديون في عدد من الفرق الموسقية التي كانت منتشرة في مصر وقتها ثم تحول إلى الأورج، حيث بزغ نجمه فيها كأحد أبرز عازفي جيله، واعتبر نموذجًا جديدًا في تحدي الإعاقة نظرًا لصعوبة وتعقيد هذه الآلة واعتمادها بدرجة كبيرة على الإبصار.

قدم 150 لحنا وتميز بالموسيقى التصويرية

اتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي وكانت أول ألحانه «امسكوا الخشب» للفنانة مها صبري عام 1975م، قدم 150 لحنًا لمعظم مطربي ومطربات مصر والعالم العربي، تميز في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعات والمسرحيات والتي نال معظمها شهرة كبيرة.

أشهر أعماله الموسيقية

حصل على العديد من الجوائز على الصعيدين العربي والعالمي، وكوّن فرقة الأصدقاء عام 1980 والتي كانت تضم منى عبدالغني وحنان وعلاء عبدالخالق، وحاول من خلالها مزج الأصالة بالمعاصرة وخلق غناء جماعي تصدى لمشاكل المجتمع في تلك الفترة.

من أشهر أعماله الموسيقية في الأفلام «البريء» و«البداية» و«حب في الزنزانة» و«أرجوك أعطيني هذا الدواء» و«يوم الكرامة» و«حليم»، ومن أشهر أعماله الموسيقية التلفزيونية «الأيام» و«النديم» و«رأفت الهجان» و«فاطمة» و«أرابيسك» و«الراية البيضا» و«امرأة من زمن الحب».