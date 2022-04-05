علي الحجار: عملت مع عمار الشريعي 800 أغنية.. وبدقق في اختيار التترات

قال الفنان علي الحجار، إنه يغيب عن تترات المسلسلات لأنه يختار بدقة، متابعا: «مفيش مطرب بيقول أنا هغني تتر مسلسل كدة، لأن المنتج أو المخرج هو اللي بيختار، وزمان كنت كدة مع يحيى العلمي ومحمد فاضل وسيد حجاب والأبنودي وكنا فريق مع بعض وأنا اشتغلت مع عمار الشريعي 800 أغنية وأكتر كمان لأن المسلسلات كان جواها أغاني كمان».

المشاركة في أكثر من 120 مسلسل.

وأضاف «الحجار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع مساء اليوم الاثنين، على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن التترات التي صنعها اكتفى بها، لأنه نفذ أكثر من 120 مسلسلا، لافتا إلى أنه منذ 10 سنوات ظهر جيل آخر من المخرجين واختار جيلا آخر من المطربين مناسبين لهم، لذا حرصوا على اختيار مطربين آخرين وهذا من حقهم ولكن عرض عليه أيضا مسلسلات لكنها لا تشبه المسلسلات السابقة التي شارك فيها.

مسلسلات لا يتذكرها الجمهور

وأوضح الفنان علي الحجار أن هناك بعض المسلسلات لا يتذكرها الجهور، لكنه يتذكر التتر الخاص بها.

وواصل: «أنا مش متكالب على غناء تتر معين، وأنا غنيت قبل كدة لأستاذ عبدالرحيم كمال في شيخ العرب همام، وكلمني عشان أشتغل معاه في جزيرة غمام وشادي مؤنس عمل لحن حلو، وشادي عبد الفتاح الشاعر كاتب حاجة حلوة أوي واتشجعت، عشان كدة قولت أغني وفيه أغاني جوة مسلسل جزيرة غمام مش بس التترات، وخلصنا 3 أغاني لحد دلوقتي ولسة الباقي، الشهرين اللي فاتوا دول أنا عملت حفلات في الصعيد كله، وبلاقي الشباب بيطلبوا ذئاب الجبل وأغاني مسلسلات كتيرة وبيكونوا سعداء بسماعها، وأوعدك أجيلك في العيد إن شاء الله وأغني مع الفرقة».