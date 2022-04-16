ما حكم تكرار الذنب بعد التوبة؟ دار الإفتاء توضح «فيديو»

ما حكم تكرار الذنب بعد التوبة؟ واحد من الأسئلة الشائعة دائمًا، والتي تشهد محركات البحث عمليات مكثفة بحثًا عن إجابة لهذا السؤال خصوصًا أنّ الأمر يتعلق بتكرار الذنب، وهو ما تستعرضه «الوطن»، خلال هذا التقرير، وذلك من خلال ما تناولته دار الإفتاء المصرية بشأن التوبة والذنب المتكرر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَه» سنن أبي داود.

حكم تكرار الذنب بعد التوبة

وللإجابة عن سؤال حكم تكرار الذنب بعد التوبة، قالت دار الإفتاء المصرية، إنّ الله – سبحانه وتعالى- يحب من عبده أن يكون مستقيمًا ومستشعرًا لمراقبته - سبحانه - له.

وأوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بشأن حكم تكرار الذنب بعد التوبة، أنّ التكرار يكون بمثابة قطع العهد مع الله – تعالى-، منوهًا بأنه يجب على كل إنسان أن يتقى الله – عز وجل- في كل زمان ومكان؛ مستندًا إلى ما روى عن أبي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادةَ، وأبي عبْدِالرَّحْمنِ مُعاذِ بْنِ جبلٍ - رضيَ اللَّه عنهما- عنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ»، رواهُ التِّرْمذيُّ.

الرجوع بالتوبة

من جانبه قال، مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إنّ عفو الله واسع، أوسع من ذنوب كل العباد، لكن على الناس تأدبًا الرجوع إلى الله داعين سبحانه وتعالى بالتوبة، كلما فعلوا معصية، مستشهدًا بسورة الزمر: «۞ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)».

دعاء سيد الاستغفار

ويستعين العبد من أجل الرجوع إلى التوبة بعد تكرار الذنب، بالتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهنا يمكن الاستعانة بصيغة دعاء سيد الاستغفار.

عن أبي بكر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ»، ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 135] أخرجه الترمذي في «سننه».