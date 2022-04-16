دعاء النوم للأطفال في هدوء وسكينة.. «اللَّهُمَّ أسلَمتُ نفْسي إليك»

يعد دعاء النوم للأطفال، من أكثر كلمات محركات البحث انتشارًا، وذلك لحرص الآباء على الحفاظ على أبنائهم خاصة الأطفال بأنّ ينعموا بنوم هاديء، وهو ما تستعرضه «الوطن»، خلال هذا التقرير في إطار الأدعية التي تقدمها يوميًا، وليست هناك صيغة ثابتة لتكون دعاءً يجعل الطفل ينام سريعا، أو في هدوء، ولكن هناك ما ورد عن النبي عند الشروع في النوم، يمكن الاستعانة به.

دعاء النوم للأطفال

في إطار تقديم «الوطن»، بعض الأدعية في كافة الأمور، تقدم كذلك دعاء النوم للأطفال التي يمكن للآباء الاستعانة به، فهناك أدعية للشروع للنوم، وكانَ النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذَا أرَادَ أنْ يَنَامَ قالَ: «باسْمِكَ اللَّهُمَّ أمُوتُ وأَحْيَا».

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا قامَ أحدُكم عن فراشِهِ ثمَّ رجعَ إليْهِ فلينفُضْهُ بصنفةِ إزارِهِ ثلاثَ مرَّاتٍ فإنَّهُ لا يدري ما خلَفَهُ عليْهِ بعدُ فإذا اضطجعَ فليقل باسمِكَ ربِّي وضعتُ جنبي وبِكَ أرفعُهُ فإن أمسَكتَ نفسي فارحمْها وإن أرسلتَها فاحفظْها بما تحفظُ بِهِ عبادَكَ الصَّالحينَ فإذا استيقظَ فليقل الحمدُ للَّهِ الَّذي عافاني في جسدي وردَّ عليَّ روحي وأذِنَ لي بذِكرِهِ».

أدعية تجعل الطفل ينام سريعا

ويبحث الآباء عن أدعية تجعل الطفل ينام سريعا، لكي تكون دعاء النوم للأطفال، وتساعدهم على نوم الأطفال، ويستعين الآباء في بما ورد عن النبي، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا أَوَيتَ إلى فِراشِكَ، فقُلِ: اللَّهُمَّ أسلَمتُ نفْسي إليك، ووَجَّهتُ وَجهي إليك، وفَوَّضتُ أمْري إليك، وألجَأتُ ظَهري إليك؛ رَغبةً ورَهبةً إليك، لا مَلجَأَ ولا مَنجا إلَّا إليك، آمَنتُ بكِتابِكَ الذي أنزَلتَ، وبنَبيِّكَ الذي أرسَلتَ، فإنْ مِتَّ مِن ليلتِكَ؛ مِتَّ وأنت على الفِطرةِ، وإنْ أصبَحتَ؛ أصَبتَ خيرًا».

ويمكن أيضًا ترديد أدعية نوم الطفل الرضيع، ومنها: «اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إقض عنا الدين وأغننا من الفقر» رواه مسلم.

وليس هناك دعاء ثابت لنوم الأطفال، ولكن ما نستعرضه، هي أدعية وردت عند الشروع إلى النوم، ومنها: «اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم» رواه أبو داود والترمذي.