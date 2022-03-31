ما هو يوم الشك وحكم صيامه؟ دار الإفتاء المصرية تجيب

يبحث الكثيرون عن معنى يوم الشك؟ وحكم صيامه، وسبب نهي الرسول عن صيام هذا اليوم، وهو ما أجابت عنها دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا.

حكم صيام يوم الشك

وفى إجابتها عن حكم صيام يوم الشك، أكدت دار الإفتاء أن حكمه يختلف بحسب قصد الصائم، موضحة أن الصيام بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه، والثاني أن يُصام بنية الندب أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك فهو جائز عند الجمهور ورُوي عن كراهته أيضًا عن أبي حنيفة والشافعي.

وأوضحت دار الإفتاء أن صيام يوم الشك بنية التطوع المطلق مكروهة لأن بعض الفقهاء أمروا بالفصل بين شعبان ورمضان، ومنهم الحسن وإن وافق صومًا كان يصومه، ورخص فيه مالك ومن وافقه.

يوم الشك

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن جمهور العلماء رجحوا وأفتوا أنه لا يجوز صوم يوم الشك احتياطًا عن رمضان، وإنما يجوز صيامه لمن وافق يوم عادته في الصيام كالاثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه»، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نُذر أو كفارة.