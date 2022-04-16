الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية: مبيت الطفل بحد أقصى يومين

الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية والرؤية من أبرز المشكلات وأكثر أسباب القضايا التي تعج بها محكمة الأسرة والمحاكم الأخرى، وقد تقدمت الحكومة العام الماضي بمشروع قانون حول هذا الأمر من أجل تنظيم الاستضافة.

الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية

وتضمن مشروع الحكومة، تنظيم الاستضافة والرؤية والاستضافة في قانون الأحوال الشخصية، مواد الرؤية إذ ينظم القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات، ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحًا و10 مساءً، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.

ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير، لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.

قانون الأحوال الشخصية

وأكّد قانون الأحوال الشخصية أن المحكمة لا تقضي بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على 5 سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.

وينص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.

ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.

وحدد القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زادت سن الصغير على 5 سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.

ووفقًا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرًا فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.

عقوبة الحبس مع الشغل

ونص القانون في مواده على العقوبات الآتية: يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر كل مستضيف امتنع عمدًا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة

وتقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين الأحوال الشخصية بينهم النائبة أمل سلامة والنائبة نشوى الديب، تتضمن أيضًا تنظيم الاستضافة وأماكنها ومواعيدها والعقوبات عند الامتناع.