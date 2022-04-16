مفاجآت سارة في إجازة شم النسيم وتحرير سيناء 2022 بالقطاع الخاص

مفاجآت سارة في إجازة شم النسيم وتحرير سيناء 2022 للعاملين في القطاع الخاص، هو ما كشفته مصادر حكومية مسؤولة، بأن هناك قرارًا من مجلس الوزراء يتجه نحو الموافقة على منح العاملين بالقطاع الخاص إجازتي شم النسيم وذكرى تحريرسيناء اللتين ستوفقان يوم الاثنين 25 أبريل الجاري ، على يومين وليس يومًا واحدًا.

إجازة شم النسيم وتحرير سيناء بقرار من مجلس الوزراء

وقالت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هناك احتمالاتٍ كبيرةً أن يصدر مجلس الوزراء توجيهاته لوزير القوى العاملة، السلطة المختصة التي تشرف على القطاع الخاص، ووفقا لقانون 12 لسنة 2003، باحتساب إجازة بأجر بمناسبة يوم شم النسيم التي توافق يوم الاثنين 25 أبريل الجاري، واحتساب يوم الخميس 28 أبريل الجاري إجازة بأجر بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

جواز حضور العامل في يوم الإجازة بشرط تعويضه بمثلي الأجر

وأضافت المصادر، أنه أيضا وفقا لمواد قانون العمل 12 لسنة 2003، فإن صاحب العمل في القطاع الخاص من حقه أن استقدام العامل في يوم الإجازة الرسمية حال احتياج العمل لجهود العامل في هذا اليوم، على أن يمنح صاحب العمل، العامل لديه مثلي الأجر من الأجر الأساسي له، عن العمل في يوم الإجازة، مشيرة إلى أنه بذلك سيحصل العاملون في القطاع الخاص على يومين إجازة بأجر قبل نهاية شهر أبريل الجاري، أو مثلي الأجر عن اليومين حال الحضور للعمل في يومي الإجازة الرسمية لتلبية احتياجات ومصلحة العمل.

يذكر أن الإجازات الرسمية بسبب مناسبات التي يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، بعد إجازة شم النسيم وتحرير سيناء 2022، منها الأحد أول مايو، إجازة عيد العمال، وأيام اجازة عيد الفطر 2 و3 و4 و5 مايو، يليها إجازة ثورة 30 يونيو، وفي شهر يوليو وقفة عرفات وأيام أجازة عيد الأضحى، في الفترة من 8 إلى 12 يوليو 2022، يليها إجازة 30 يوليو بمناسبة رأس العام الهجري الجديد، ثم إجازتي ذكرى انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف 6 و8 أكتوبر على التوالي.