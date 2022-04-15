أماكن قضاء إجازة شم النسيم في محافظة الإسكندرية.. «الكورنيش» يأتي أولا

يرغب الجميع في معرفة أماكن قضاء إجازة شم النسيم في محافظة الإسكندرية، حيث تتجه أعينهم إلى عروس البحر الأبيض المتوسط خلال تلك الآونة لما تتميز به من أماكن تنزه عديدة تناسب كافة المواطنين، أبرزها كورنيش الإسكندرية، بالإضافة للشواطئ والحدائق مثل المنتزه والمعمورة وحديقة الحيوان وأنطونيادس.

أماكن قضاء شم النسيم في الإسكندرية 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن قضاء إجازة شم النسيم 2022 في محافظة الإسكندرية لخدمة المواطنين الراغبين في قضاء يوم مميز بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث تتجه الأعين إلى المتنزهات والشواطئ كونها الأماكن العامة الأقل تكلفة من حيث سعر الدخول والأكثر ملائمة كذلك لعيد الفطر.

الحدائق أفضل أماكن قضاء إجازة شم النسيم في الإسكندرية

تعد حدائق المنتزه بما تحويه من قصر المنتزه، أحد أهم أماكن قضاء إجازة شم النسيم في محافظة الإسكندرية، كونها تمثل العراقة والتاريخ والأماكن الساحرة بجانب كوبري المنتزه المميز الذي يتم التقاط الصور التذكارية عليه، ناهيك عن المساحات الخضراء الموجودة بها للجلوس والاستمتاع بوقت طعام مميز على النجيلة الخضراء.

وتبرز حدائق أخرى كأماكن للخروج في شم النسيم في الإسكندرية، مثل حديقة المعمورة وحديقة الحيوان وعدد من الحدائق والمنتزهات الموجودة في المدينة، بالإضافة للميادين العامة والتي يتواجد فيها المواطنين لشم النسيم والهواء.

كورنيش وشواطئ الإسكندرية.. أرخص خروجة في شم النسيم

يعد كورنيش الإسكندرية من أفضل وأهم أماكن قضاء إجازة شم النسيم في محافظة الإسكندرية، بل أنه يعد أرخص «خروجة» في شم النسيم، حيث «التمشية» والجلوس بشكل مجاني على ذلك الخط الممتد من المنتزه شرقا وصولاً إلى بحري غربا، بالإضافة إلى وجود شاطئ مجاني في منطقة المندرة على أن يدخل شاطئ آخر مجاني في الخدمة مع عيد الفطر المبارك.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يصل لإفطار المواطنين على شواطئ الإسكندرية حيث توجد شواطئ يبدأ سعر تذكرة دخولها من 5 جنيهات فقط، وهو ما يجعلها «خروجة رخيصة» للغاية.

وتمتع الإسكندرية بغروب مميز ورائع في فصل الصيف، حيث ظهور الشمس منظر رائع وخلاب يسعى المواطنون إلى مشاهدته والتنزه على الكورنيش، جميعها مشاهد تجذب الأشخاص، وهو المشهد الأنسب مع وقت الإفطار الذي قد يحوي مأكولات شم النسيم حينها.