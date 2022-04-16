حل سحري من «الصحة» لإنقاص الوزن في رمضان.. وتحذيرات لتجنب هذا الطعام

قدمت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المعهد القومة للتغذية التابع لها الحل السحري لإنقاص الوزن فى شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تغبير الثقافة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحل السحري لخسارة الوزن

وقالت الوزارة، ممثلة في المعهد القومي للتغذية في تقريررسمي لها، إنه لا بد من تجنب الإكثار من المقليات وأطباق الحلويات والنشويات لتفادي زيادة الوزن، وأيضا عدم إحداث الكثير من الاضطرابات الهضمية كعسر الهضم والحموضة والغازات والتي تكثر حدوثها في رمضان.

الصحة تحذر من الوجبات السريعة والوجبات الشعبية

وحذّرت وزارة الصحة من الوجبات السريعة والوجبات الشعبية المحضرة خارج المنزل، مؤكدة أنّه عند الضرورة لا بد من الشراء من أماكن موثوقة تراعي قواعد النظافة وسلامة الغذاء.

وأكدت الوزارة أنّ الجسم له قابلية طبيعية على التعود على النظام الغذائي الصحي في رمضان، ولن يستغرق ذلك سوى أيام، مشيرا إلى أن الوجبة المثالية للسحور تتمثل في البقوليات مثل الفول والحمص والعدس؛ لأنها تؤخر الإحساس بالجوع في أثناء النهار.

واستعرضت وزارة الصحة فوائد تناول الفول على السحور، وقالت إنّ الفول من البقوليات الغنية بالألياف مصدر للبروتين النباتي، كما أنها مصدر للنشويات المعقدة، وفي السحور يساعد الفول على ضبط مستوى السكر في الدم أثناء الصيام، كما أن الفول غني بالبوتاسيوم لذلك يساعد على ضبط الدهون والكولستيرول بالدم.

وأوضحت الوزارة أن الفول غني بالألياف لذلك يملأ المعدة ويقلل الشعور بالجوع، ناصحة المواطنين من عدم الإفراط فى اضافة الملح أو الزيت أو الطحينة والإكتفاء برشة ملح وملعقة صغيرة من الزيت واضافة ليمون والكمون للنكهة.