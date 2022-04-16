تحذير عاجل من «الصحة» للمواطنين للتوقف عن الإسراف في المضادات الحيوية

حذّر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من الإسراف في استخدام المضادات الحيوية، مؤكدًا أنّهم يعانون من نقص الثقافة الصحية لدى المواطنين، إلى جانب العشوائية في التعامل مع الأدوية دون استشارة الطبيب المختص والمشرف على الحالة الصحية، أيًا كان نوع المرض.

أضرار الإسراف في استخدام المضادات الحيوية

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأنه لا بد من وقفة جادة تجاه الإسراف في تعاطي المضادات الحيوية، وإلا سنصل إلى مرحلة لا نجد فيها أي مضادات حيوية للتعامل مع البكتيريا، مشيرًا إلى أنّ المضادات الحيوية لا يجب بأي حال من الأحوال أن تُصرف إلا باستشارة الطبيب، وكذا لا ينبغي تبادلها بين أفراد الأسرة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ هناك تأثيرًا قاتلًا للمضادات الحيوية على صحة الإنسان في حال إساءة استخدامها، مشيرًا إلى أنّ الوفيات التي تسببتها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، تعد أكثر من عدد الوفيات التي تسببها الأمراض مثل «الإيدز أو الملاريا»، مؤكدًا أنّ المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات.

أسباب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

وأوضح «عبدالغفار»، أنّ مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وعدم تأثيرها عليها يعود إلى الاستخدام المفرط وغير المبرر للمضادات الحوية، لذا نطلب دائمًا من المواطنين ضرورة العودة إلى الطبيب المشرف على الحالة، قبل أن يلجأ أي فرد منهم إلى المضادات الحيوية، ليصف الطبيب الجرعة المناسبة للحالة، واستكمال جرعة المضاد الحيوي التي سيصفها الطبيب حتى بعد التماثل للشفاء.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة، من خلال موقع الوزارة، أو عن طريق الخط الساخن للوزارة 105، إذ تتلقى استفسارات المواطنين كافة، وتساؤلاتهم المختلفة، والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.