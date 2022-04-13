الصحة تحذر من مرض السكر عند الأطفال.. 8 علامات شائعة تدل على الإصابة

استقبلت وزارة الصحة والسكان عبر الخط الساخن التابع لها بعض التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بأعراض السكر عند الأطفال، للحفاظ على سلامتهم، وحمايتهم من الآثار الجانبية لهذا المرض.

أعراض السكر عند الأطفال

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أعراض السكر عند الأطفال، وهي:

كثرة التبول

بلل الفراش ليلا عند الاطفال

الشعور بالجوع الشديد

العطش الشديد

فقدان الوزن بشكل ملحوظ

نفس له رائحة كريهة

الإرهاق

التغييرات في السلوك

أهمية لقاح كورونا

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان ضرورة التوسع في إعطاء الاطفال من الفئة العمرية من 12حتى 18 عاما، لقاحات كورونا، موضحة أن اللقاحات ليس لها أعراض جانبية خطيرة أو غريبة على الأطفال.

وأشارت إلى أهميتها في تخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، بالتزامن بالنزول للمدارس.

كما أكدت أن لقاحات كورونا المجازة للأطفال هو لقاح فايزر، ومتوافر على مستوى محافظات الجمهورية داخل المراكز، وأن الوزارة استقبلت اليوم دفعة جديدة من لقاح كورونا فايزر، وسيخضع اللقاح إلى التحليل من قبل هيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين كل جرعة مكونة من جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.