تكثيف الحملات على المواقف والسرفيس ومحطات الوقود في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع مع رؤساء المدن ومديري المرور والمواقف والتموين، مدى انتظام العمل داخل المواقف التابعة لـ 10 إدارات مواقف بمدن المحافظة، إضافة لسيارات السرفيس بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، وعددهم 143 سرفيس «كفر الشيخ - القرضا»، و57 سرفيس «الموقف - المحطة»، و120 سيارة سرفيس بدسوق، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب والمواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم، بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور كفر الشيخ للحد من أي تجاوزات.

حملات مكثفة على محطات الوقود

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مديرية التموين قامت بحملات تفتيش على 145 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن أسعار البنزين الجديدة والالتزام بها للبنزين 82 و92 و95 بزيادة 25 قرشا فقط للتر الواحد، مع عدم وجود أي زيادة في سعر السولار.

خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين في كفر الشيخ

وطالب محافظ كفر الشيخ المواطنين برصد أي مخالفات على مواقف السيارات وإرسالها على الخط الساخن 114، بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين مع السائقين الذين يستغلون حاجة المواطنين ويرفعون أسعار تعريفة الركوب على مختلف الخطوط ، مشيرا إلى أنه سيجري سحب السيارة من قبل إدارة المرور في هذه الحالة.