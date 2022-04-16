تفاصيل جولة «شعراوي» في سوق العبور: جميع السلع الأساسية متوفرة بتخفيضات

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت سوق العبور للجملة، لمتابعة توافر احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان، حيث تعتبر سوق العبور أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها.

واستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، جولتهما في السوق بعقد لقاء موسع مع التجار، ناقشا خلاله آليات ضبط الأسعار فى السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة، خاصة بعد أن شهدت الأسعار زيادة وفروق بصورة كبيرة بين سعر الجملة بالسوق والأسعار فى الأسواق الخارجية وتجار التجزئة، مؤكدين أن الهدف من زيارة السوق هو التعرف على الأسعار على الطبيعة بعد وصولها من المزارعين والمشكلات التي تواجه التجار للعمل على حلها.

تجار العبور: انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة 30: 50%

ومن جانبهم أكد تجار سوق العبور، وقوفهم إلى جانب القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة لخفض الأسعار والسيطرة عليها والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل، مؤكدين أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت مؤخراً انخفاضاً في الأسعار يتراوح ما بين 30% و50%، كما ستشهد انخفاضات أخرى خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان المبارك.

وأضاف التجار: «نحن مع الدولة بكل ما نملك ونعرف ظروف الناس، ولابد أن تساعدنا الحكومة في السيطرة على بعض الأسواق العشوائية وغير المرخصة والحلقات الوسيطة التي تساهم في زيادة الأسعار»، مؤكدين أن التغيرات المناخية التي تمر بها مصر ودول العالم أثرت على المنتجات الزراعية، ولكن الفترة الأخيرة شهدت ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة مما ساعد على خفض الأسعار.

شعراوي: هناك زيادات وفروق أسعار غير مبررة في السلع الأساسية

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية، أن هناك زيادات وفروق أسعار غير مبررة في السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة، على الرغم من حرص الحكومة على عدم زيادة أسعار السولار خلال الفترة الأخيرة لتأثيره المباشر علي أسعار نقل السلع والمنتجات الغذائية والزراعية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسعار العالمية للمواد البترولية ارتفاعات بصورة كبيرة حول العالم وصلت الي 200%؜.

ووجه اللواء محمود شعراوي، حديثه لتجار سوق العبور قائلًا: «إحنا جايين نحط إيدينا في أيديكم لأن دوركم مهم ونشكركم على ما تقوموا به من السيطرة على الأسعار والتخفيف على المواطن ودعم جهود الدولة في هذا الشأن».

وأكد «شعراوي» حرص الدولة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية دور أسواق الجملة فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن فى الأسعار بما يضمن بيع المنتجات بسعر مناسب يتلائم مع الأسعار الحقيقة فى أسواق الجملة، وتحقيق هامش ربح جيد للتجار والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر فى الأسعار خاصة فى ظل الظروف الحالية.

التنمية المحلية تتابع يوميا حركة الأسواق

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تتابع بصورة يومية حركة الأسواق في جميع المحافظات وهناك استقرارا وتوافرا لجميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي كافي من السلع، على رأسها الأسماك واللحوم والفراخ والدقيق والسكر والزيت والأرز والمكرونة، ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق، مضيفاً أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوارد التي جرى إنشاءها بالمحافظات وصلت حتى اليوم السبت إلى نحو 21 ألف لمختلف الوزارات والجهات بالدولة.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الإجراءات السريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار التي اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية؛ أسهمت بشكل فعال فى ضبط الأسعار بالأسواق.

محافظ القاهرة: جميع السلع متوفرة في منافذ ومعارض جميع الأحياء

وأكد توافر جميع السلع بأسواق القاهرة ومن خلال المنافذ والمعارض التي أقامتها المحافظة في جميع الأحياء؛ بالتنسيق مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع باعتبار أن المواطن شريك للدولة في عبور الأزمة العالمية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة مع إحكام الرقابة على الأسواق للتصدي لأى محاولة لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار.