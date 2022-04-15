بعد تحريك أسعار البنزين.. «التنمية المحلية»: أجرة النقل الجماعي ثابتة

بعد تحريك سعر البنزين 25 قرشا مع تثبيت سعر السولار؛ أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، على أن الوضع على ما هو عليه، حيث لا توجد أي زيادة جديدة في أسعار تعريفة الركوب بالنسبة للسرفيس والنقل العام وخطوط المواصلات الداخلية والخارجية بين المحافظات؛ فأسعار السولار ثابتة فهو وقود السرفيس والميكروباص والنقل الأجرة، وبالتالي لاداعي لوجود أي زيادة في أسعار المواصلات، وهناك تنسيق كامل مع المحافظات بخصوص هذا الشأن، ففي فبراير الماضي بعد تحريك أسعار البنزين ربع جنيه لم يتم المساس بتعريفة الركوب وأسعار المواصلات، وأي تلاعب سيواجه بمنتهى الشدة والحزم.

وأشار لـ«الوطن» إلى تخصيص خط ساخن متاح أمام المواطنين للإبلاغ في أي محافظة عن أي زيادة في تعريفة الركوب فضلا عن الخط الساخن «15330».

إجراء قانوني

وأشار إلى أن النقل الجماعي لا يعتمد على البنزين والأمر قاصر على استخدام السولار وبالتالي لا زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي بعد تحريك أسعار البنزين بمختلف أنواعه 25 قرشا، وعلى الجميع الالتزام بذلك، ويتم متابعة المواقف وخطوط السير من خلال لجان من السرفيس والمرور والأحياء لمتابعة الوضع واتخاذ إجراء قانوني مع أي مخالف.

إجراءات بالمواقف

ومن ضمن الإجراءات التي أقرتها التنمية المحلية مؤخرا بعد أي زيادة تطرأ على البنزين التشديد على رؤساء الأحياء والمدن وجهاز السرفيس بوضع ملصقات في المواقف وإلزام سيارات النقل الجماعي بوضع ملصق التعريفة وخط السير مع التحذير من أي تلاعب في خط السير أو الأجرة المقررة، مع مناشدة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة سواء زيادة تعريفة الركوب - أجرة المواصلات - أو عدم الالتزام من جانب قائد السيارة بخط السير وتعريفة الركوب وعدم تقسيم الخط بهدف التحايل على الأجرة.

ومن المقرر تسيير حملات ولجان متابعة على المواقف ومحطات البنزين وخطوط السير بالتنسيق بين المحافظات وجهاز السرفيس والأمن لمتابعة الوضع واتخاذ إجراء قانوني تجاه أي مخالفة لسائق السرفيس والنقل الجماعي، وفرض غرامات وتوقيع محاضر للمخالفين.