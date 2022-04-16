وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة في جولة بسوق العبور: اضبطوا الأسعار

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة داخل سوق العبور للتأكد من توافر الخضار والفاكهة والتمور والأسماك بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وطالب «شعراوي» تجار سوق العبور بضبط الأسعار من أجل خدمة المواطن، مشيرًا إلى أن كل الناس خلال الفترة الماضية كانوا يسألون عن سعر كيلو البامية، منتقدًا أصحاب النوايا السيئة ومن يستغلون السوشيال ميديا لتضخيم الأمور وإثارة البلبلة بين المواطنين.

شعرواي وعبدالعال يقابلان التجار في سوق العبور

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه جاء سوق العبور لمقابلة التجار والتعرف على مشكلاتهم واقتراحاتهم والأسعار الموجودة وتوافر السلع داخل السوق خاصة فى شهر رمضان، وإقبال المواطنين على شراء الخضار والفاكهة، مؤكدًا أهمية توافر السلع بأسعار مخفضة مع هامش ربح بسيط.

وقال محافظ القاهرة، إن التجار شركاء فى خدمة الوطن وبالتالي عليهم دور كبير في مجابهة أي زيادة غير مبررة فى الأسعار، والالتزام بالأسعار الاسترشادية داخل سوق العبور حتى تصل الأسعار إلى متناول الأسر، وأشار التجار إلى وجود العديد من البدائل وعلى المواطنين الامتناع عن شراء أي سلعة تشهد غلاء غير مبرر.

التجار يؤكدون دعمهم للدولة ضد الغلاء

وأكد التجار، دعمهم الكامل للدولة ومواجهة أي موجات غلاء، موضحين توافر السلع وكل الخضروات والفاكهة داخل السوق بالسعر المناسب، ويتم التعامل مع المواطنين وليس تجار التجزئة فقط.

وكانت «الوطن» أجرت جولة داخل سوق العبور اليوم، لمتابعة أسعار الخضار والفاكهة، التي جاءت كالتالي:

- الطماطم الكيلو يبدأ من 7 جنيهات.

- البطاطس الكيلو بـ4 جنيهات ونصف الجنيه.

- ورق العنب نصف كيلو بـ8 جنيهات.

- الكوسة 3 جنيهات.

- الخيار 6 جنيهات.

- الثوم 3 جنيهات.

- الفلفل 7 جنيهات.